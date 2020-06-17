Украина

Полузащитник Динамо честно признался, что не следит за положением дел в закарпатской команде.

Динамо в полуфинале Кубка Украины обыграло Минай на выезде со счетом 2:0.

"Игра забрала немало сил. Это был серьезный матч для нас, поскольку мы понимали, что это полуфинал Кубка Украины, на кону стоял выход в финал. Перед нами стоит задача только победить в этом турнире, поэтому естественно, настраивались очень серьезно. Хотя после прошлого матча прошло не так много времени, тренеры провели определенные кадровые перестановки, на поле вышли свежие игроки, те, кто был в оптимальной форме, поэтому удалось победить", — отметил Александр Андриевский в комментарии сайту клуба после игры.

Полтора года назад Андриевский уже играл против Миная за Динамо в Кубке Украины. Журналист спросил, изменилось ли что-то в этом клубе.

"Тогда команда выступала во второй лиге, а сейчас – в первой. Больше никаких изменений не заметил. Да, если честно, я особо не слежу за этой командой, поэтому не могу проанализировать их игру", — признался Александр.

Как и Александр Караваев, Андриевский считает, что Динамо должно было снимать все вопросы о победителе еще в первом тайме.

" Мы должны были еще в первом тайме забивать мячей пять и заканчивать игру, но не распорядились своими моментами, как следует, поэтому во втором тайме были "качели", — сказал он.

Кроме того, Андриевский пообещал, что команда максимально настроится на следующий матч в чемпионате Украины – с Колосом.

"Для нас сейчас каждая игра важна. Идет борьба за второе место в чемпионате, поэтому мы на каждый поединок настраиваемся очень серьезно, вне зависимости от имени соперника", — добавил Андриевский.

Матч Динамо – Колос состоится 22 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.