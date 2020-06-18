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Александр Шевченко — о легендарном форварде Черноморца, которому сегодня, 18 июня, исполняется 43 года.

В этом году исполнится десять лет со дня второго и окончательного ухода Александра Косырина из Черноморца. Вместе с Косыриным тогда канула в историю целая эпоха одесского клуба – эпоха, связанная с прекрасной командой Семёна Альтмана, под руководством которого Черноморец прошёл путь от аутсайдера чемпионата Украины до бронзового призёра и участника еврокубков. По иронии судьбы, в еврокубках за Черноморец Косырин так и не сыграл, хотя и стал главной звездой той команды и олицетворением славной эпохи Черноморца "нулевых." Football.ua предлагает вспомнить закрученную и необычную карьеру одного из лучших украинских форвардов ХХІ века.

Уроженец Запорожья Александр Косырин отыграл в родном городе лишь два с половиной сезона в самом начале карьеры. Воспитанник ДЮСШ Торпедо (Запорожье), свой путь в профессионалах начал с аренды в запорожском Викторе, выступавшем тогда во Второй лиге. Набравшись опыта, следующий сезон Косырин начал уже в Торпедо, в котором, в 18-летнем возрасте и дебютировал в Высшей лиге Украины. В Торпедо Косырин выступал с маститыми на то время игроками – Арсеном Аваковым, Романом Бондаренко, Юрием Вернидубом и другими. Запасным вратарём той команды был молодой Андрей Глущенко. Всего за запорожскую команду Косырин провёл 21 поединок, однако отличиться голами так и не сумел.

Тем не менее, в январе 1997-го года 19-летний форвард стал игроком киевского Динамо, куда только-только вернулся Валерий Лобановский. Много позже Косырин рассказывал, что Динамо его фактически похитило из Торпедо, под видом службы в армии. Юный футболист принял присягу и новый 1997 год встретил в казарме, а уже через пару дней Косырина привезли на базу Динамо в Конча-Заспу. Таким странным образом, Косырин стал одним из первых приобретений Динамо после второго возвращения Лобановского. Однако пробиться сквозь сильнейшую конкуренцию в киевском клубе юному форварду не удалось. "Почему не пошли дела в Динамо? Тут нечего скрывать — дело в сильной конкуренции, ведь тогда играли Виктор Леоненко, Сергей Ребров, Андрей Шевченко. Мне же оставалось выступать преимущественно во второй команде", — рассказывал Косырин в интервью Football.ua в 2008 году.

Тем не менее, выступления в дублирующей команде киевского гранда пошли Косырину на пользу и во многом предопределили последующую карьеру форварда. Именно в Киеве впервые открылся бомбардирский талант Косырина. В сезоне 1997/1998 от отметился 13 голами в Первой лиге, а в следующем сезоне и вовсе стал третьим лучшим бомбардиром первенства с 18 мячами. Забил он их правда в составе двух клубов – вторую половину сезона Косырин провёл в аренде в черкасском Днепре.

А в начале 2000 года последовала более экзотическая аренда – в Маккаби из Тель-Авива, которому Косырин помог подняться с седьмой строчки в турнирной таблице на пятую, забив четыре мяча в 17 проведённых поединках. Кстати, в Израиле Косырин выступал под руководством будущего тренера Челси Авраама Гранта. Летом 2000-го года Косырин окончательно покинул Динамо. Всего в составе первой команды киевского гранда нападающий провёл 5 поединков и забил один мяч. Позже, в одном из интервью Косырин сказал, что именно Динамо он считает своей родной командой, а тренировки под руководством Лобановского помогли ему серьёзно развиться как футболисту.

Следующие два сезона Косырин провёл в составе киевского ЦСКА, однако ничем особенным в тот период не запомнился. Летом 2002-го года произошёл трансфер, который существенным образом изменил карьеру Косырина. Одесский Черноморец, только что вернувшийся в Высшую лигу после двухлетнего перерыва искал усиление под "Вышку". Одним из таких усилений команды и стал 25-летний Александр Косырин.

Пользу от покупки одесские болельщики ощутили не сразу. После первого круга чемпионата 2002/2003 казалось, что одесситы вновь вылетят — Черноморец одержал лишь 2 победы, 2 ничьи и потерпел целых 11 поражений – не такого возвращения в элиту ожидали в Одессе. Косырин отметился лишь одним голом. Ситуацию нужно было спасать и на тренерский мостик Черноморца был приглашён Семён Альтман, сезоном ранее завоевавший бронзовые медали чемпионата с донецким Металлургом. Зимой команда серьёзно усилилась – Черноморец пополнили Сергей Билозор, Виктор Доценко, Анатолий Опря, Виталий Лисицкий. Альтман отсеял неподходящих по уровню футболистов и нашёл нужные "ключики" для имеющихся игроков. Результат превзошёл все ожидания – уже в первом поединке после зимнего перерыва, Черноморец дома уверенно обыграл Волынь – 2:0, а ещё через тур с тем же счётом в Одессе был повержен сам чемпион страны донецкий Шахтёр. Столь удачный старт дал команде положительный импульс и Черноморец во второй части чемпионата взлетел со дна турнирной таблицы на восьмое место. Сам Косырин во втором круге забил 8 мячей (в том числе, отметившись хет-триком в мае 2003 года в ворота Ильичёвца) и стал лучшим бомбардиром команды в том сезоне.

На втором месте с 7 голами расположился Константин Балабанов. Связка форвардов Косырин – Балабанов продержалась в Черноморце чуть больше двух лет, однако помнят о ней в Одессе до сих пор. Форварды прекрасно дополняли друг друга на поле и быстро стали одной из лучших атакующих связок украинского футбола тех лет.

В следующем сезоне Черноморец из крепкого середняка чемпионата превратился в претендента на еврокубки. Увы, сразу же пробиться в Кубок УЕФА подопечным Альтмана не удалось – пятое место в сезоне 2003/2004. Зато Косырин утвердился в качестве одного из сильнейших украинских форвардов, заняв второе место в списке бомбардиров с 14 забитыми мячами. Тогда Косырин и получил среди одесских болельщиков почётное прозвище "Черноморская акула".

В октябре 2003-го года Косырин впервые получил приглашение в сборную Украины. Всего с 2003 по 2005 год форвард сыграл в семи матчах сборной, однако голов не забивал.

В следующем сезоне всё с теми же 14 голами Косырину удалось стать лучшим бомбардиром Высшей лиги, а также войти в историю украинского футбола, в качестве автора самого быстрого гола в Высшей украинской лиге. Случилось это в первом же матче весенней части чемпионата Украины – 1 марта 2005 года, в матче с Металлистом. Косырин отметился голом уже на 7 секунде (!) встречи.

Однако, несмотря на бомбардирские подвиги Косырина, Черноморцу вновь не удалось выйти в еврокубки. Более того – команда опустилась на строчку ниже по сравнению с предыдущим сезоном. А к талантливому форварду на пике формы уже присматривались более сильные, на тот момент, клубы. Да и сам Косырин не скрывал своего желания поиграть в еврокубках.

Тем не менее, следующий сезон Косырин начал ещё в футболке Черноморца. И начал феерически, в первых семи турах отметившись семью забитыми мячами. 28 августа, в седьмом туре, состоялся очередной знаковый поединок против Металлиста. Уже к 17-ой минуте благодаря дублю Александра Кучера, харьковчане уверенно вели 0:2. Однако ещё в первом тайме Черноморцу удалось сравнять счёт, а в начале второй половины встречи выйти вперёд.

На 73-й минуте встречи забил Косырин, доведя счёт до 4:2, а ещё через две минуты форвард забил второй свой гол в матче, доведя счёт до окончательного – 5:2. Этот матч оказался последним для Косырина в первый его период в Черноморце. Сентябрь 2005-го года Косырин начал уже в качестве игрока донецкого Металлурга, с которым форварду предстояло сыграть в Лиге Европы против ПАОК. Ранее Черноморец покинул также и Константин Балабанов, перешедший в Днепр. Таким образом, одесситы за одно лето потеряли двух своих безальтернативных форвардов.

Косырин провёл оба матча против ПАОК, а в домашнем поединке даже отметился забитым мячом, однако пройти греческий клуб так и не удалось – Металлург уступил по правилу гостевого гола (1:1 в Греции, 2:2 в Донецке).

Дальнейшая часть сезона прошла очень тяжело, как для Металлурга, так и для самого Косырина. Если в первых семи матчах сезона за Черноморец Косырин забил семь мячей, то в последующих 20 за Металлург – всего 6. Команда же заняла лишь девятое место в чемпионате, не претендуя на выход в еврокубки в следующем сезоне.

Тем временем, Черноморец, практически не имея в своём составе форвардов, смог занять третье место, завоевав бронзовые медали и право на участие в Кубке УЕФА в следующем сезоне. Интересно, что Косырин с семью голами так и остался лучшим бомбардиром одесситов в том историческом для клуба сезоне. И хотя Александр уже не был игроком Черноморца, по окончании сезона 2005/2006 его пригласили на чествование команды и вручили бронзовую медаль.

Следующий сезон в Металлурге выдался для Косырина ещё хуже – команда вновь заняла девятое место, сам же форвард провёл лишь 15 поединков и отметился только тремя забитыми мячами. Отчасти это было связано с тренерской чехардой в Металлурге. Команда на протяжении сезона сменила трёх тренеров – испанца Анхеля Эрреру сменил голландец Ко Адриансе, его же, в свою очередь, на последние четыре тура заменил бельгиец Джос Дарден… К слову, Ко Адриансе использовал Косырина на совсем необычной для него позиции опорного полузащитника.

Сезон 2007/2008 для донецкого Металлурга мало чем отличался от предыдущего – снова смена трёх тренеров по ходу сезона (Дарден – Ященко – Костов) и 11-ое место в чемпионате. Однако, Косырин сумел вернуть боевую форму и отметился 17 забитыми мячами в чемпионате, установив тем самым собственный рекорд результативности в украинской "Вышке" и став третьим лучшим бомбардиром чемпионата.

Продлевать контракт с нестабильным Металлургом не имело смысла и летом 2008 года 31-летний Косырин вновь подписал контракт с одесским Черноморцем. "Если бы я куда-то возвращался, то только в Одессу. Черноморец — это моя любимая и родная команда. Все другие варианты, которые у меня были, я сразу отбрасывал", — говорил тогда Александр Косырин.

Первая половина сезона давала основания говорить, что в Одессу вернулся всё тот же Косырин – один из лучших украинских форвардов и лучший нападающий Черноморца последних лет. Да, Черноморец штормило, и команда показывала нестабильную игру, демонстрируя яркие победы вперемешку с обидными поражениями. Однако Косырин стабильно забивал – 8 голов в первой половине сезона. В ноябре из Черноморца ушёл тренер Виталий Шевченко и его заменил Виктор Гришко, с которым команда доиграла осеннюю часть сезона и ушла на зимний перерыв.

Что произошло потом – не до конца ясно, но Косырин весной перестал попадать в основной состав Черноморца, лишь изредка выходя на замену. В СМИ появились слухи о конфликте игрока с тренером и фактически, эта информация подтвердилась. "Что с Косыриным? Этот вопрос задайте лучше самому Косырину. Он не готовился к игре. Я не говорю, правильно это или нет. Вы с ним пообщайтесь, он вам все расскажет", — отмахивался от журналистов Виктор Гришко. Сам форвард комментариев СМИ не давал. В мае 2009-го года Косырин ездил на просмотр в греческую Лариссу, однако до подписания контракта дело не дошло, а контракт с Черноморцем истекал только через год.

Сезон 2009/2010 стал настоящим кошмаром для Черноморца, для одесских болельщиков и для самого Александра Косырина. После четырёх поражений подряд на старте чемпионата Гришко был отправлен в отставку, на следующие два матча команду выводил Игорь Наконечный, после чего в Одессу был приглашён тандем Баль-Блохин. Олег Блохин в качестве спортивного директора, Андрей Баль же был назначен главным тренером. Но все эти пертурбации не спасли ситуацию и Черноморец, заняв 15-ое место, вылетел в Первую лигу.

Косырин появился лишь в шести матчах, голов не забивал и конечно же, не стал продлевать контракт. Насколько тяжело ему дался тот этап, можно понять по тому, как Косырин объявил о завершении карьеры в июле 2010-го года. "Сегодня на футбольные темы я вообще не хочу говорить. Мне это не интересно. Футбол для меня — пройденный этап. Мне безразлично, сколько я забил или не забил. Футбол — пролистанная страница моей жизни, о которой я не хочу вспоминать. Последние полтора года пребывания в Черноморце, общения с руководством этого клуба убили во мне любое желание думать о футболе. Меня от него тошнит", — заявил некогда лучший бомбардир чемпионата Украины.

Однако уже через несколько месяцев, отдохнув от футбола, 33-летний Косырин подписал контракт с перволиговым Днестром, который вскоре перевоплотился к ФК Одесса. Тренер Андрей Пархоменко собрал тогда отличную команду из ветеранов одесского и украинского футбола. В ФК Одесса выступали Александр Лавренцов, Сергей Билозор, Анатолий Опря, Валентин Полтавец, а в атаке воссоединилась связка Косырин – Балабанов. В таком составе команда прекрасно начала сезон 2011/2012 и даже казалось, что ФК Одесса может посягнуть на выход в УПЛ. Самым памятным матчем той команды был разгром Динамо-2 4:0 с хет-триком Косырина и голом Балабанова – замечательная ностальгия для одесских болельщиков!

Всего в осенней части сезона Косырин отметился десятью забитыми мячами и получил приглашение в ужгородскую Говерлу, которая, под руководством Александра Севидова, уверенно шла к возвращению в УПЛ. Опытный форвард сразу же вписался в игру команды и отметился девятью голами за Говерлу в весенней части сезона. Таким образом, Косырин стал первым футболистом, который смог стать лучшим бомбардиром и Высшей и Первой украинской лиги.

В августе 2012 года Косырин отметился голом в ворота киевского Динамо на НСК Олимпийский, что стало прекрасным завершающим аккордом для долгой и необычной карьеры форварда.

Тогда журналисты писали, что это 99-й гол в карьере Александра и ему нужен ещё один гол, дабы войти в символический "клуб Олега Блохина". Но это была ошибка – очевидно, журналисты не учитывали четырёх голов Косырина в Маккаби. Всего в карьере Косырин отметился 103 забитыми мячами и справедливо вошёл в историю, как один из лучших украинских нападающих начала ХХІ века.