Украина

Наставник днепрян поделился мнением о предстоящем поединке.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился своими ожиданиями от встречи с Ворсклой в 27-м туре УПЛ.

"Ожидаем тяжелой игры, ведь соперник очень боевой и команда достаточно неуступчивая. Поэтому мы с интересом ждем этот матч. Нам хочется продолжить серию побед, которая у нас есть, поэтому очень тщательно и серьезно настраиваемся и готовимся к этому противостоянию. Все у нас здоровы, и поедем в Полтаву с намерением двигаться вперед.

Лазарет пуст, есть возможность освежать и менять игроков, для нас это очень важно. Любой футболист должен чувствовать конкуренцию, что его кто-то подпирает в составе, поскольку только через такую конкуренцию мы и можем двигаться вперед. Все готовы играть, и теперь мы должны принять правильное решение, кто именно выйдет с первых минут, а кто будет выходить на замену, поскольку это сейчас также серьезное оружие для тренеров, которые могут проводить сразу пять замен. Тем более, в условиях плотного графика Ворсклы, поэтому мы здесь можем иметь какое-то преимущество, если освежать игру", – приводит слова Михайленко официальный сайт клуба.

Матч Ворскла – Днепр-1 состоится в Полтаве в пятницу, 19 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.