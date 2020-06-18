Украина

Президент УАФ считает, что тренер должен быть сосредоточенным на одной деятельности.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко оценил перспективы Андрея Шевченко совмещать работу в клубе и сборной Украины.

"Думаю, очень тяжело сейчас найти специалиста, который совмещает работу и в клубе, и в сборной. Раньше такая мода была, но сейчас все понимают, что тренерский штаб должен работать в одной задаче, не разделять ее на клубную и работу в сборной".

"Так что этот вопрос никогда даже не обсуждался и никогда не будет подыматься", — заявил Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Андрей Шевченко и его тренерский штаб согласовали новый контракт со сборной Украины до 31-го декабря 2022-го года.