Украина

Защитник Олимпика высказался о предстоящем матче с Карпатами.

В поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги Карпаты должны встретиться с Олимпиком, однако пока неизвестно, в каком городе пройдет этот матч. Новоиспеченный игрок донецкого клуба Виталий Гошкодеря поделился ожиданиями от данного противостояния.

"В ближайшие матчи не смогу помочь команде. Мы готовы к любому раскладу. Верим, что матч состоится. Просто есть пока недопонимание, где будет матч – во Львове или Киеве. К любой ситуации команда готова", — заявил Гошкодеря в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Карпаты — Олимпик запланирован на воскресенье, 21 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что встреча может пройти или во Львове, или в Киеве.