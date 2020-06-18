Украина

Главный тренер "горняков" высказался накануне чемпионского поединка.

Луиш Каштру предвкушает первую победу в высшем дивизионе чемпионата в своей карьере, но подходит к этому без лишнего волнения.

"Когда проходишь такой долгий путь, начинаешь с самых низов карьеры… Становился со своими игроками чемпионом третьей лиги, второй… Но, действительно, впервые в карьере я пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги. Мы с нашим коллективом, с нашими болельщиками и администрацией практически добились титула. Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Я всегда говорил: в один день я стану чемпионом в Премьер-лиге, потому что очень много трудился в течение карьеры. Впервые, когда появилась возможность, мы сможем это сделать, вне всяких сомнений. Это плоды усердной работы моих игроков и тренерского штаба.

Подхожу ли к матчу против Александрии с волнением? Нет, абсолютно спокойно. Моя жизнь всегда строилась на полном спокойствии: я знал, что все будет приходить совершенно нормально. Единственное, за что мы должны переживать, – наша совесть должна быть чиста. Нужно отдавать работе лучшее, что мы можем. И нас окружают очень компетентные люди, потому мы стараемся ежедневно жить с таким спокойствием", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Начало поединка Шахтер — Александрия, который пройдет 20 июня, состоится в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.