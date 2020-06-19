Украина

Наставник Львова поделился эмоциями перед матчем УПЛ.

Главный тренер Львова Егише Меликян высказал свое мнение накануне поединка украинской Премьер-лиги против Мариуполя.

"Нам не хватает очков, а соперник хороший. Хорошие игроки, структура игры у них, знают, что делать на поле. Есть молодые, техничные, талантливые игроки, у которых есть взаимопонимание между собой".

"Для нас это будет сложный матч. Стараюсь готовить команду психологически, тактически. Будем готовиться, посмотрим", — сказал Меликян телеканалу Футбол.

Ранее менеджер львовян дал свою оценку поединку против Олимпика, в котором его команда уступила со счетом 0:2.