Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Мариуполь и Львов еще ни разу не побеждали после возобновления чемпионата и попытаются прервать эту тенденцию

Мариуполь — Львов

Пятница, 17:00, Мариуполь, стадион им. Бойко. Арбитр встречи — Константин Труханов. Телетрансляция — Футбол 1.

Мариуполь после карантина пропустил поединок против Карпат по всем известным причинам, затем сыграл вничью с Олимпиком, а позже поделил очки с Ворсклой. Такой ход дел практически поставил крест на амбициях приазовцев побороться с Днепром-1, который набрал отличный ход, за первую строчку во второй шестерке.

Подопечные Александра Бабича должны будут хорошо подготовиться к поединку тактически, ведь именно этот компонент тренер Мариуполя отмечал в качестве сильного у соперника. Львовяне, несмотря на отсутствие побед, очень неплохо организованы на поле. Чувствуется, что команде Меликяна где-то немного не хватает везения.

Нельзя сказать, что Львов уступал по игре Ворскле, с которой спасся лишь под занавес встречи. Днепр-1 обыграл команду Меликяна с огромными трудностями и вопросами к арбитражу, а Олимпик смог лишь во втором тайме склонить чащу весов на свою сторону и перехватить игровую инициативу.

Возможно, Львову сейчас не хватает Ренана в его лучшей форме. Наиболее подходящим вариантом в атаке львовян видится габаритной и агрессивный Ныч. У Мариуполя же хотелось бы посмотреть на Кащука, который постепенно набрал форму и стал выходить на поле.