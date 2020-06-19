Украина

Форвард киевского клуба высказался о дебюте в официальных поединках за "бело-синих".

Динамо в полуфинале Кубка Украины обыграло Минай на выезде со счетом 2:0, благодаря чему вышло в завершающую стадию турнира. В этом матче за киевлян дебютировал бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо, который поделился эмоциями от своего появления на поле.

"Я очень счастлив получить шанс наконец-то сыграть за Динамо. Особенно приятно, что мой дебют выпал на полуфинал Кубка Украины, в котором наша команда показала хорошую игру и одержала победу".

"Для меня это было определенным тестом, чтобы проверить, насколько я готов после 6-7 месяцев вне футбола. Думаю, на данный момент мне нужно еще 2-3 игры, чтобы вернуть свою оптимальную форму. Все говорят, что мне очень повезло получить возможность быть заявленным на последние матчи чемпионата в связи со сдвигом сроков проведения сезона"

"Я тренировался с командой, находясь в хорошем настроении, был готов к игре. За день до матча тренер сказал: "Не забудь паспорт, ты летишь с нами". Я начинал встречу на скамейке запасных, однако было ощущение, что тренер может предоставить мне несколько минут на поле. В итоге я сыграл 30 минут, и очень этому рад", — приводит слова Каргбо официальный сайт Динамо.

В следующем матче Динамо встретится с Колосом. Поединок запланирован на 22 июня. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.