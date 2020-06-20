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Football.ua анонсирует матч 27-го тура УПЛ между Шахтером и Александрией.

Шахтер в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги встретится с Александрией и попытается досрочно завоевать золотые медали чемпионата.

Суббота, 20 июня, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на телеканале ТК Футбол 1.

Александрия потерпела два сокрушительных поражения в двух последних турах от киевского Динамо (1:5) и черниговской Десны (1:5), пропустив суммарно десять голов, поэтому подопечные Владимира Шарана намерены реабилитироваться перед своими болельщиками. К сожалению или к счастью, следующий соперник александрийцев — сверхмотивированный Шахтер, которого от досрочного завоевания чемпионства отделяет всего одна победа. Трудно отрицать факт того, что "горняки" попытаются уже сейчас гарантировать себе золотые медали, чтобы полностью сконцентрироваться на Лиге Европы, поэтому Александрию ожидает очередной непростой вызов.

Несмотря на то, что Шахтер практически гарантировал себе заслуженное чемпионство, длительный и вынужденный перерыв из-за пандемии коронавируса не мог положительно отразиться на подопечных Луиша Каштру. Например, матч с Десной хоть и завершился победой донецкого клуба (3:2), однако тотального преимущества "оранжево-черных" мы не наблюдали. В поединке же с Колосом победителя выявил единственный гол Жуниора Мораеса, а ковалевская команда и вовсе превзошла своего более именитого соперника по ударам. Вдобавок, неожиданной проблемой для Шахтера стала травма основного левого защитника Исмаили, который больше не сыграет в текущем сезоне из-за повреждения передней крестообразной связки колена.

Неудовлетворительные результаты в последних матчах значительно уменьшили шансы Александрии на попадание в Лигу Европы по итогам сезона. На данном этапе за высшие места ведут непосредственную борьбу киевское Динамо, черниговская Десна и луганская Заря. Последние две команды и вовсе могут зацепиться за вторую строчку, позволяющую побороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Не в пользу александрийцев играют и кадровые проблемы: Владислав Бабогло и Глеб Бухал не смогут выйти на поле против Шахтера из-за дисквалификации.

Что касается "горняков", то, помимо Исмаили, главный тренер Луиш Каштру не сможет рассчитывать на Валерия Бондаря и Майкона. Из-за небольших повреждений по индивидуальной программе тренировались Тарас Степаненко и Жуниор Мораес, однако, скорее всего, они будут готовы к предстоящему поединку. Стоит отметить, что отбыл срок своей дисквалификации Маркос Антонио, на которого португальский специалист может рассчитывать.

Несомненно, Шахтер является безоговорочным фаворитом в преддверии противостояния. Учитывая нынешнюю форму Александрии, вряд ли что-то сможет помешать "горнякам" обеспечить себе досрочную победу в украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне. Уж совсем блекло сейчас выглядит команда Владимира Шарана, несмотря на минимальную победу над луганской Зарей благодаря реализованному пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

К слову, в последних пяти матчах Шахтер четырежды оказывался сильнее Александрии, и один раз коллективы расписали мировую ничью (0:0, 12-й тур чемпионата Украины).