Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 27-го тура Премьер-лиги.

Аналитики букмекерской конторы Parimatch оценивают шансы Шахтера на победу существенно выше, чем вероятность успеха Александрии.

Так, если на триумф "горняков" коэффициент составляет 1,23, то вероятность успеха команды Владимира Шарана примерно в девять раз ниже – коэффициент 11,5. Вероятность ничьей оценили показателем 6,7.

Два предыдущих матча Александрия проиграла со счетом 1:5. Вероятность того, что этот исход повторится и в игре с Шахтером в Parimatch оценили коэффициентом 26.

В случае победы "горняки" гарантируют себе титул чемпиона Украины сезона-2019/20. Следить за ходом игры, которая начнется 20 июня в 19:30, можно будет в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.