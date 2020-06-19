Украина

Стало известно решение о грядущем поединке.

Официальный сайт Карпат сообщает, что поединок между львовской командой и Олимпиком состоится на стадионе Авангард в Луцке.

Отмечается, что матч было решено не проводить во Львовской области из-за обостренной эпидемиологической ситуации в регионе.

Напомним, матч Карпаты — Олимпик состоится в воскресенье, 21 июня. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.

Ранее свое мнение о грядущем матче высказал главный тренер "зеленых" Роман Санжар.