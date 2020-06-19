Украина

В клубе рассказали о ситуации внутри команды.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал перенос поединка против Олимпика в Луцк.

"Несмотря на непростую ситуацию в области, мы были готовы к проведению домашнего поединка не во Львове, соответственно, заранее прорабатывали ряд запасных вариантов, находились на постоянной связи с УПЛ и трансляторами. Как оказалось, не зря, ведь сегодня местные власти не дали разрешения на проведение матча во Львове".

"Остановились на луцком Авангарде, который является резервным стадионом Карпат. Мы договорились с Волынью об аренде стадиона, соответственно, в воскресенье проведем матч именно в Луцке".

Также директор рассказал о ситуации с коронавирусом внутри команды.

"Относительно ситуации с инфицированными карпатовцам — есть оптимистичные новости. Сегодня утром мы получили приятные результаты. Большинство ребят, которые болели, уже полностью выздоровели (это подтверждают повторные тесты) и вскоре смогут приступить к тренировкам, а после получения еще одних "минусовых" показателей — иметь возможность выйти на поле во время официальных матчей".

"Теперь же, в последние дни, Роман Санжар задействовал большое количество дублеров и юниоров — теперь они смогут конкурировать за место в составе с более опытными партнерами. Безусловно, Карпаты находятся далеко не в идеальных кондициях — после очередного карантина приходится в очередной раз возвращать физическую форму".

"При этом, именно такие трудные моменты дают шанс проявить себя нашим талантам, как когда-то это произошло с Шведам, Гуцуляком, Кравцем, Клецем и другими детьми, которые дебютировали в первой команде в 17-18 лет. Теперь такая возможность есть у нового поколения", — сказал Ящишин официальному сайту клуба.

Ранее директор Карпат рассказал о начале сотрудничества с новым владельцем клуба Олегом Смалийчуком.