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Фото: ФК Мариуполь
20 июня 2020, 00:35
В рамках очередного тура УПЛ Мариуполь в домашнем матче разгромил Львов.
Таким образом, "приазовцы" занимает восьмое место, имея в активе 30 пунктов, а Львов продолжает идти на одиннадцатом, имея в активе 22 очка.
Обзор матча:
Мариуполь — ПФК Львов 3:0
Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Корниенко (Кирюханцев, 82) — Чурко (Кулаков, 65), Федорчук (Тищенко, 56), Мишнев, Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 65), Фомин.
ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко (Кравук, 82), Братков, Люлька — Джонатан (Приймак, 46), Бопесу (Яковелли, 61) — Татарков, Алваро, Богунов (Недоля, 82) — Ныч (Велвес, 61).
Предупреждения: Федорчук, Чоботенко, Яворский, Полегенько, Кащук — Ныч, Братков, Бопесу, Приймак.