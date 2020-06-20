Украинский голкипер добыл юбилейный титул чемпиона страны.
АНДРЕЙ ПЯТОВ, ФОТО: ФК ШАХТЕР
20 июня 2020, 22:45
Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины в матче 27-го тура против Александрии.
Для голкипера Андрея Пятова это стал десятый трофей чемпиона Украины. По этому показателю он сравнялся с экс-защитником "горняков" Дарио Срной.
Лидером по-прежнему является легенда Динамо Александр Шовковский – в его активе 14 трофеев.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия.