Украина

Вашему вниманию фото из раздевалки донецкой команды.

Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины, обыграв Александрию.

Для Луиша Каштру — это первый трофей в тренерской карьере за 23 года, а для Андрея Пятова — десятое чемпионство.

Видео:

Фоторепортаж:

Все фото — ФК Шахтер

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия.