Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины, обыграв Александрию.  

Для Луиша Каштру — это первый трофей в тренерской карьере за 23 года, а для Андрея Пятова — десятое чемпионство. 

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На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия