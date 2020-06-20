Украина 20 июня 2020, 23:59 Как Шахтер бурно праздновал чемпионство в раздевалке Вашему вниманию фото из раздевалки донецкой команды. Фото: ФК Шахтер 20 июня 2020, 23:59 Шахтер досрочно защитил титул чемпиона Украины, обыграв Александрию. Для Луиша Каштру — это первый трофей в тренерской карьере за 23 года, а для Андрея Пятова — десятое чемпионство. Видео: Фоторепортаж: Все фото — ФК Шахтер На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия. Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте