Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 27-го тура Премьер-лиги.

Десна на своем поле примет Зарю в очередном туре чемпионата Украины.

По версии Parimatch, хозяева являются фаворитами этой встречи, хоть и перевес минимальный. Победа черниговской команды оценивается коэффициентом 2,60, а луганской – 2,65.

Если в поединке будет ничья, то показатель от Parimatch – 3,40.

Матч Десна – Заря состоится 21 июня в 19:30 по киевскому времени.