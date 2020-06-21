Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч 27-го тура Премьер-лиги.
ВИКТОР СКРИПНИК, FACEBOOK.COM/FCZORYALUHANSK
21 июня 2020, 00:51
Десна на своем поле примет Зарю в очередном туре чемпионата Украины.
По версии Parimatch, хозяева являются фаворитами этой встречи, хоть и перевес минимальный. Победа черниговской команды оценивается коэффициентом 2,60, а луганской – 2,65.
Если в поединке будет ничья, то показатель от Parimatch – 3,40.
Матч Десна – Заря состоится 21 июня в 19:30 по киевскому времени.