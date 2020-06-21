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Главный тренер Александрии — о матче против Шахтера.

Шахтер обыграл Александрию в 27-м туре УПЛ и завоевал чемпионский титул. Владимир Шаран поздравил "горняков" и персонально Луиша Каштру с титулом.

"Поздравляю Шахтер с чемпионством. Рад первым поздравить Каштру с дебютным золотом в УПЛ. Хотелось бы, чтобы и не с последним".

"Игра? Получилась тяжелая, ведь мы серьезно настраивались и готовились к Шахтеру. Компенсировали индивидуальное мастерство соперника за счет кондиций, но сейчас и их нет по понятным причинам. Пытались играть позиционно, глубоко и надеялись на контратаки".

"Во втором тайме переломили ход матча, удивили Шахтер, и еще одного человека. Таким командам не надо помогать. Они и так самые сильные в нашей лиге. Первый пенальти в наши ворота — смешно. На повторах все видно — Мораес картинно упал, молодец".

"Совсем ненужный гол, но он не сломил нас. Был уверен, что нас не сломят. Знаю ребят не первый год, у них есть характер. У нас нет такого мастерства, как у игроков Шахтера", — сказал Владимир Шаран в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Александрия.