Украина

Португалец поделился мнением об оставшихся матчах команды в сезоне.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал об оставшихся матчах команды в УПЛ и Лиге Европы после завоевания чемпионского титула.

"Кто знает нас и характер наших игроков, прекрасно понимает, что для нас чемпионат еще не закончился. Сейчас мы радуемся, это абсолютно нормально. Но на нас все равно лежит ответственность. Нужно закончить наш путь в чемпионате и подойти в наилучших кондициях к матчу Лиги Европы.

Мы играем с Вольфсбургом в Германии – я не согласен. Если есть условия играть здесь чемпионат… Мы первый поединок в Германии уже провели – второй должен быть в Украине.

Формат, где в четвертьфинале и далее по одной игре? В принципе, в сегодняшних реалиях принятое УЕФА решение по Лиге Европы корректно", – приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

Ранее сообщалось, что Каштру выиграл первый трофей за 23 года тренерской карьеры.