Украина

Football.ua анонсирует поединок 27-го тура УПЛ.

В Чернигове состоится важнейший поединок в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Десна сразится с Зарей.

Десна — Заря

Воскресенье, 21 июня, стадион им. Гагарина, 19:30, главный арбитр Виталий Романов. Прямая трансляция на УНИАН

Пожалуй, нас ждет один из ключевых матчей в оставшейся части чемпионата. Обе команды активно претендуют на еврокубки, даже имея неплохие шансы замахнуться на Лигу чемпионов. Но для этого одному из коллективов необходимо набирать максимум очков, так как ничейных исход встречи будет, скорее всего, в пользу киевского Динамо, которое на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице. Проигравшей же команде будет сложно вновь вернуться в борьбу за серебро.

Десна подходит к поединку куда в лучшем тонусе. После рестарта чемпионата "северяне" проиграли лишь Шахтеру в боевом матче со счетом 2:3, а в прошлом туре сумели разгромить Александрию на выезде — 5:1. Вероятно, и в грядущей встрече именно Десна будет фаворитом, особенно учитывая те кадровые потери, которые есть у Зари. Сумеют ли навязать черниговцы серьезную конкуренцию за второе место — вопрос открытый, но вот на третье команду Рябоконя можно считать главными претендентами.

Заря в прошлом туре потерпела тяжелое поражение со счетом 1:3 от Динамо, лишившись по итогам встречи двоих защитников — против Десны не сыграют Абу Ханна и Цвек. К тому же игру пропустит Богдан Лендев, что лишь добавляет головной боли тренерскому штабу луганской команды накануне принципиального матча.

Отметим, что команды играли между собой в рамках УПЛ за несколько дней до объявления карантина, и тогда "северяне" в домашней встрече сумели добыть минимальную победу. Высока вероятность, что и в предстоящем поединке подопечные Рябоконя сумеют добыть положительный результат. Но и Заря также будет играть на победу, так как у нее стоят аналогичные задачи.