Украина

Защитник может вскоре переехать в Бельгию.

Руководство Андерлехта рассматривает вариант с приобретением крайнего защитника Зари Богдана Михайличенко, утверждает Nieuwsblad.

По данным источника, в клубе довольны развитием футболиста, но бельгийцы все еще не вступали с луганчанами в официальные переговоры о покупке игрока.

В текущем сезоне Михайличенко сыграл за Зарю 29 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре голевых паса.

Ранее главный тренер луганчан Виктор Скрипник высказал свое мнение о грядущем поединке УПЛ против Десны.