Вингер "горняков" поделился эмоциями после победы над Александрией (3:2).
Тете, Шахтер
21 июня 2020, 17:30
В 27-м туре чемпионата Украины Шахтер обыграл Александрию 3:2 и за пять туров до финиша гарантировал себе чемпионские медали. Два гола в матче забил вышедший на замену Тете.
"Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать", — рассказал Тете в эфире Футбол News.
"В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство – конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе".
Тете в 23 матчах чемпионата Украины забил шесть голов и сделал четыре ассиста.
Следующий матч Шахтер уже в статусе чемпиона Украины проведет против Зари. Игра состоится 27 июня.