Украина

Вингер "горняков" поделился эмоциями после победы над Александрией (3:2).

В 27-м туре чемпионата Украины Шахтер обыграл Александрию 3:2 и за пять туров до финиша гарантировал себе чемпионские медали. Два гола в матче забил вышедший на замену Тете.

"Я очень счастлив. Благодарю Бога за эту возможность, что я смог помочь команде, забить два гола, которые принесли победу. Конечно, это не может не радовать", — рассказал Тете в эфире Футбол News.

"В 20 лет помочь команде выиграть чемпионство – конечно же, я очень счастлив. Буду работать. Думаю, я на правильном пути. Буду продолжать в том же духе".

Тете в 23 матчах чемпионата Украины забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Следующий матч Шахтер уже в статусе чемпиона Украины проведет против Зари. Игра состоится 27 июня.