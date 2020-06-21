Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и луганской Зарей.

Главный поединок тура с точки зрения положения команд в турнирной таблице пройдет в Чернигове, где на поле стадиона им. Ю. Гагарина сыграют местная Десна и луганская Заря.

После сверхудачного выезда в Александрию, Александр Рябоконь внес лишь два изменения в стартовый состав своей команды: Леван Арвеладзе и Андрей Мостовой сменили Артура Западню и Филиппа Будковского, при этом Десна сыграет с Зарей с одним форвардом на острие атаки.

В то же время, луганчане ограничились лишь выходом Вернидуба в центре обороны вместо Абу Ханны, у которого явные проблемы с дисциплиной в последнее время.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Фаворов, Калитвинцев, Арвеладзе, Картушов — Филиппов.

Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Старенький, Будковский, Западня, Кузик.



Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов.

Запасные: Василь, Каменюка, Чайковский, Пиддубний, Цыганикс, Лунев, Белоцерковец, Перович.

Матч Десна — Заря начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.