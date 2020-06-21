Коллектив Виктора Скрипника "заплатил" за ценные три очка тремя травмами игроков своей команды (2:1).
Десна — Заря, фото ФК Десна Чернигов
21 июня 2020, 21:34
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Десна — Заря 1:2
Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) — Кочергин, 6, Михайличенко, 55
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой (Тотовицкий, 46) — Огиря — Калитвинцев (Тамм, 46), Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 71), Картушов (Кузик, 85) — Филиппов (Хлебас, 78).
Заря: Махарадзе (Василь, 77) — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Лунев, 27) — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев (Перович, 89), Громов.
Предупреждения: Мостовой, Имереков, Гитченко, Хлебас, Арвеладзе, Тамм — Вернидуб, Чеберко, Громов, Лунев.
На 90+7-й минуте был удален Евгений Чеберко (Заря) (повторное предупреждение).