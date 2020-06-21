Украина

Защитник Зари отметился красивым голом в 27-м туре Премьер-лиги.

Заря обыграла Десну на выезде 2:1 в Чернигове. Особенно красивым получился вторый гол луганчан, забитый защитником Богданом Михайличенко. Он сильным ударом по низу пробил стенку черниговцев и Евгений Паст уже не смог спасти.

Несмотря на победу, настроение у луганчан наверняка, не самое лучшее: в этой встрече Заря потеряла из-за травм Заури Махарадзе, Дмитрий Иванисеню и Виталия Вернидуба. Также заработал дисквалификацию Виталий Вернидуб.

В 28-м туре УПЛ Заря сыграет против Шахтера, который уже обеспечил себе золотые медали, обыграв Александрию 3:2.