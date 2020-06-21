Защитник Зари отметился красивым голом в 27-м туре Премьер-лиги.
Богдан Михайличенко (по центру), фото ФК Заря
21 июня 2020, 22:09
Заря обыграла Десну на выезде 2:1 в Чернигове. Особенно красивым получился вторый гол луганчан, забитый защитником Богданом Михайличенко. Он сильным ударом по низу пробил стенку черниговцев и Евгений Паст уже не смог спасти.
Несмотря на победу, настроение у луганчан наверняка, не самое лучшее: в этой встрече Заря потеряла из-за травм Заури Махарадзе, Дмитрий Иванисеню и Виталия Вернидуба. Также заработал дисквалификацию Виталий Вернидуб.
В 28-м туре УПЛ Заря сыграет против Шахтера, который уже обеспечил себе золотые медали, обыграв Александрию 3:2.