Украина

Луганчане серьезно пострадали во время матча с черниговцами в очередном туре УПЛ.

В центральном матче 27-го тура Премьер-лиги Заря на выезде обыграла Десну 2:1. Эта победа была омрачена серьезными кадровыми потерями луганчан.

В первом тайме Виктор Скрипник был вынужден заменить Дмитрия Иванисеню после столкновения с Александром Филипповым. Во второй половине встречи получил повреждение голкипер Заури Махарадзе, после чего в ворота встал босниец Никола Василь.

Уже в добавленное время Виталий Вернидуб, выполняя подкат, получил по затылку от своего же партнера по команде Максима Лунева. Тот мчался ко своим воротам и случайно въехал партнеру коленом. Защитника унесли на носилках в машину скорой помощи, которая сразу же отправилась в больницу.

На этом проблемы луганчан не закончились. Евгений Чеберко в добавленное время получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром – как результат, теперь он пропустит следующий поединок против Шахтера.

Также в следующем туре Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на хавбека Ловро Цвека, который получил трехматчевую дисквалификацию за грубый фол против Сергея Сидорчука в прошлом туре.