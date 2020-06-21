Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Премьер-лиги.

Десна в 27-м туре УПЛ дома уступила Заре, чем несколько подпортила свои перспективы в борьбе за второе-третье место. На голы Кочергина и Михайличенко черниговцы ответили лишь мячом Фаворова с пенальти на 90+8 минуте матча.

Отметим, что Заря в этом поединке потеряла из-за травм сразу трех футболистов, а Чеберко был удален из-за двух желтых и теперь пропустит игру с Шахтером.

Десна — Заря 1:2

Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) — Кочергин, 6, Михайличенко, 55



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой (Тотовицкий, 46) — Огиря — Калитвинцев (Тамм, 46), Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 71), Картушов (Кузик, 85) — Филиппов (Хлебас, 78).



Заря: Махарадзе (Василь, 77) — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Лунев, 27) — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев (Перович, 89), Громов.



Предупреждения: Мостовой, Имереков, Гитченко, Хлебас, Арвеладзе, Тамм — Вернидуб, Чеберко, Громов, Лунев.

На 90+7-й минуте был удален Евгений Чеберко (Заря) (повторное предупреждение).