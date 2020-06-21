Украина

Главный тренер черниговцев признал, что его команда уступает в классе луганчанам.

Десна в 27-м туре чемпионата Украины проиграла дома Заре 1:2. Главный тренер чериговцев Александр Рябоконь признал, что поражение было абсолютно заслуженным.

"Сразу что-то пошло не так, мы пропустили гол. Затем Заря только наращивала преимущество. Мы выглядели слабовато, провели один из худших своих матчей", — заявил Рябоконь в эфире Профутбол.

"Луганчане оказались нам не по зубам. Только двое-трое наших игроков сыграли на своем уровне. Сказалась сила соперника. Десна хочет попасть в еврокубки, но есть три команды посильнее. Будем бороться".

Теперь черниговцы отстают от команды Виктора Скрипника и от Динамо на три очка, но у киевлян есть еще матч в запасе. Следующую игру Десна проведет с Динамо.