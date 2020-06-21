Украина

Главный тренер Зари — о матче против Десны в рамках УПЛ.

Десна в 27-м туре чемпионата Украины проиграла дома Заре 1:2. Наставник луганской команды прокомментировал этот поединок.

"Если смотреть тенденцию, то хорошие отрезки были и в игре с Колосом. 60-70 минут мы хорошо играли и с Динамо. Мы выигрывали, показывали хорошую игру, но чуть-чуть не хватило.



Сегодня играл почти тот же состав. Игра получилась целостная. Было много моментов. Был контроль мяча хороший. Хорошая игра была с нашей стороны. Сопернику почти ничего не дали создать. Очень важная победа, исходя из того, за какие места мы боремся.



Борьба еще не закончена. Но эта победа важна для психологии, и, думаю, она поможет нам в будущем".

О турнирной таблице:

"Турнирная таблица есть турнирная таблица. Набираем очки, сравниваемся. У Динамо есть в понедельник шанс увеличить или не увеличить отрыв. Мы же хотим выигрывать от игры к игре. Сейчас нам играть против уже действующего чемпиона – донецкого Шахтера. Будем стараться набирать очки".

О травмах:

"А что делать? Будем стараться играть. Хочу сказать, что с Виталиком Вернидубом всё хорошо. Просто был сильный удар коленом в голову. Но удар прошёл по касательной. Как говорят в боксе, упал в нокдаун. Но уже всё в порядке. Мы с ним разговаривали. Рад, что мы выиграли и дотерпели", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Заря.