Украина

Президент Олимпика высказался о ситуации с коронавирусом в команде.

Поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги между Карпатами и Олимпиком не состоялся из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в донецком клубе. Президент "олимпийцев" Владислав Гельзин прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Мы сдали очередные тесты, приехали на игру в Луцк. После вечерней тренировки на троих игроков пришло подтверждение, что есть положительный результат теста на коронавирус. В этих тестах есть два результата: положительный и отрицательный. Мы сразу связались с УПЛ и УАФ, доложили ситуацию. Было принято решение матч перенести. Мы не можем ничего планировать, пока не будет повторных результатов тестов. Отталкиваясь от них, совместно с УАФ и УПЛ мы будем принимать решение".

"Если результаты будут у всех отрицательные, то мы будем играть дальше. Кадрового потенциала хватает, чтобы мы играли дальше. Коронавирус выявлен у трех футболистов. Сегодня мы отпустили всех ребят до вторника. Во вторник всей командой, руководством и тренерским штабом будут сдаваться тесты".

"Карпаты отреагировали положительно. Они сами были в такой ситуации. Вы знаете, что и в Первой Лиге есть такие проблемы. Ситуация нехорошая, все были настроены играть. Ребята, которые сдали положительные тесты, чувствуют себя нормально, у них нет никаких симптомов", — заявил Гельзин в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин намерен выкупить стадион Черноморец и перевезти свою команду в Одессу.