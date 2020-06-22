Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор матче 27-го тура Премьер-лиги.

Киевское Динамо в напряженном матче обыграло Колос (2:1), который с 63-й минуты играл в меньшинстве. Матч войдет в историю украинского футбола как игра, в которой были назначены сразу четыре пенальти – и еще одно решение о пенальти было отменено после просмотра VAR.

В следующем туре Динамо сыграет с Десной, а Колос сразится с Александрией.

Динамо — Колос 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) — Вильхамссон, 69 (пен.)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Андриевский (Дуэлунд, 58) — Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич — Русин (Де Пена, 57).



Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84) — Лысенко (Кожушко, 72).



Предупреждения: Цитаишвили, Попов — Милько, Петров, Ефремов, Емец.

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

На 53-й минуте Андрей Богданов (Колос) не забил пенальти (вратарь).