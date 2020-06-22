Украина

Защитник дал свою оценку поединку против Колоса.

Защитник Динамо Денис Попов высказал свое мнение о матче против Колоса, который киевляне с трудом выиграли со счетом 2:1.

"Скорее всего, наверное, мы все же не ожидали, что они включат такой темп, да и мы не сразу вошли в игру. Поэтому у них получалось и моменты создавать, и в некоторых отрезках владеть преимуществом. Нужно в каждом матче сразу входить в игру, а не раскачиваться".

"После удаления нам стало полегче, полностью владели преимуществом. Было много моментов, реализация которых – наша проблема".

"Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются", — цитирует Попова официальный сайт Динамо.