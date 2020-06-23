Украина

Вингер Шахтера получил награду за оформленный дубль в матче с Александрией.

Полузащитник Шахтера Тете стал лучшим футболистом 27-го тура украинской Премьер-лиги, по итогам которого "горняки" досрочно стали чемпионами страны. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

20-летний бразилец заслужил данную награду благодаря двум голам, которые он забил в ворота Александрии и принес своей команде победу со счетом 3:2.

Отметим, что по итогам голосования среди экспертов Тете опередил Георгия Бущана из Динамо, Дмитрия Резника и Руслана Степанюка из Полтавы, а также Руслана Фомина из Мариуполя.

Напомним, что лучшим тренером 27-го тура украинской Премьер-лиги стал наставник луганской Зари Виктор Скрипник.