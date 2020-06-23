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Бывший главный тренер ПФК Львов Егише Меликян рассказал о своем уходе из клуба.

Егише Меликян покинул ПФК Львов после 15 матчей (В3 Н5 П7). Официальной причиной назвали окончание контракта со специалистом.

"Когда я принял команду, ее шансы остаться в Премьер-лиге были 10%. Сейчас же это 90%. Поэтому, я думаю, я сделал максимум, что мог в команде с такими возможностями, таким подбором игроков, финансами и так далее. Думаю, я с моим тренерским штабом принесли только пользу, а не вредили", — заявил Меликян в эфире Футбол News.

"Позиция клуба была такой, что они не хотели продолжения работы со мной. А они меня спросили, я хотел этого или нет? Я услышал, что задача на следующий сезон – топ-6, еврокубки. Спросил, какая будет финансовая поддержка, на какие трансферы можно рассчитывать. Когда услышал эту информацию, понял, что эту задачу не смогу выполнить. Через неделю сказал генеральному директору: "Я реалист, я это не могу выполнить".

Долго оставаться без работы Егише Меликян не будет – скоро он возглавит команду в Армении.

"Я послезавтра уже принимаю команду. У меня есть предложение, я сказал об этом еще месяц назад. У меня было три предложения, и я уже выбрал, куда пойду. Через два-три дня я официально приступлю к работе, а в воскресенье у меня уже игра. Слава Богу, у меня будут лучшие условия. Через два-три дня вы узнаете, что это за клуб. Я уверен, что там будет Лига Европы, что мы будем в ней участвовать. Я эту команду анализировал уже 15 дней. Она из Армении".

Новый тренер ПФК Львов Георгий Цецадзе пообещал, что команда будет показывать зрелищный футбол.