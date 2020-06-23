Украина

Датский полузащитник с большими трудностями возвращался после повреждения.

Микель Дуэлунд рассказал о длительном процессе восстановления и отметил, что готов сыграть полный матч за киевлян.

"Дубль в матче против Миная? Для меня это был один из важнейших моментов, один из самых счастливых в моей жизни. Признаться, во время длительного периода восстановления я иногда боялся, что не смогу вернуться к лучшей форме. Несмотря на то, что травма была одна — перелом лодыжки, она потянула за собой еще несколько повреждений.

Настолько серьезных проблем в моей карьере еще не было. Именно поэтому я так долго тренировался. Окончательно боль прошла, когда мне вытянули металлический имплант. Я вновь почувствовал себя полностью готовым.

Невероятно благодарен тренерам, партнерам по команде и родителям, которые в такое тяжелое для меня время были рядом. Знаю, что не сыграл за Динамо ни одного полного матча, но чувствую, что моё тело готово к этому", — приводит слова Дуэлунда сайт Телеканалов Футбол 1/2/3.

На Football.ua вы можете посмотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос, в котором датчанин появился на поле во втором тайме.