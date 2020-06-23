Украина

Главный тренер Шахтера рассказал о желании поработать с какой-либо национальной командой.

Луиш Каштру не скрывает своего желания поработать с национальной командой. Тем не менее, 58-летний специалист не уточнил, когда это может произойти.

"Португалия? Там есть Фернанду Сантуш, он хорошо справляется со своими обязанностями. Кроме него также есть отличные тренеры, способные тренировать команду. Не буду скрывать, я хотел бы тренировать сборную. У меня есть много целей, которые я не исполнил, но эта может быть одной из них".

Отметим, что наставник Шахтера говорил не исключительно о сборной Португалии, а в целом о желании тренировать национальную команду.

Также Каштру прокомментировал возможность возглавить Бенфику.

"Нет смысла об этом говорить – у этой команды есть главный тренер", — приводит слова Луиша Каштру Record.

Напомним, что недавно Каштру выиграл первый трофей за 23 года тренерской карьеры.