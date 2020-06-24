Бывший менеджер скончался на 74-м году жизни.
Юрий Дячук-Ставицкий, фото Карпаты
24 июня 2020, 11:59
Официальный сайт Карпат сообщает, что бывший тренер команды Юрий Дячук-Ставицкий умер на 74-м году жизни.
Известно, что менеджер длительное время боролся с онкологическим заболеванием.
Помимо работы тренером в Карпатах, Дячук-Ставицкий также занимал посты генерального и спортивного директора во львовском клубе. Кроме того, функционер был известен своей работой в Волыни, запорожском Металлурге и Анжи.
Ранее сообщалось, что из жизни ушел легендарный игрок Манчестер Юнайтед Тони Данн.