Украина

Бывший менеджер скончался на 74-м году жизни.

Официальный сайт Карпат сообщает, что бывший тренер команды Юрий Дячук-Ставицкий умер на 74-м году жизни.

Известно, что менеджер длительное время боролся с онкологическим заболеванием.

Помимо работы тренером в Карпатах, Дячук-Ставицкий также занимал посты генерального и спортивного директора во львовском клубе. Кроме того, функционер был известен своей работой в Волыни, запорожском Металлурге и Анжи.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел легендарный игрок Манчестер Юнайтед Тони Данн.