Встреча команд не пройдет во Львове.
Карпаты – Львов, ФК Карпаты
24 июня 2020, 13:23
Матч Карпаты – Львов в 28-м туре украинской Премьер-лиги состоится в Луцке, сообщает официальный сайт клуба.
Организаторы были вынуждены перенести встречу в другой город из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львовской области. Встреча команд пройдет на стадионе Авангард, который заявлен резервной ареной "зелено-белых".
Поединок Карпаты – Львов запланирован на субботу, 27 июня, и начнется в 17:00.
На данный момент Карпаты находятся на дне турнирной таблицы, имея в активе 14 очков, а Львов идет на следующей строчке, опережая их на 8 очков.