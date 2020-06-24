Украина

Встреча команд не пройдет во Львове.

Матч Карпаты – Львов в 28-м туре украинской Премьер-лиги состоится в Луцке, сообщает официальный сайт клуба.

Организаторы были вынуждены перенести встречу в другой город из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львовской области. Встреча команд пройдет на стадионе Авангард, который заявлен резервной ареной "зелено-белых".

Поединок Карпаты – Львов запланирован на субботу, 27 июня, и начнется в 17:00.

На данный момент Карпаты находятся на дне турнирной таблицы, имея в активе 14 очков, а Львов идет на следующей строчке, опережая их на 8 очков.