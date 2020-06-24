Украина

Менеджер "горняков" подвел итоги сезона.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своими эмоциями после завоевания чемпионства в непростых условиях.

"В течение этого года были очень сложные моменты. Впервые в моей жизни такой нетипичный сезон. Чаще всего они в принципе одинаковые, с одними и теми же датами, ничего особенно не меняется. А сейчас совсем по-другому. Первое чувство, которое нами овладело, – мы были немного эгоистами. Порой забываем, что самое главное – не мы, а человечество, все, что сейчас происходит в мире. А в те моменты, когда говорилось, что чемпионат, возможно, не продолжится, у нас было 13 очков преимущества".

"Я столько лет ждал, чтобы стать чемпионом, и сейчас, когда был на пути к этому, не смогу? Все это, конечно, нами овладевало, и мы не очень рационально думали. Сейчас чувство, будто гора с плеч. Мы стали чемпионами. Скорее всего, чемпионат закончится, мы проведем в нем все матчи до конца. Очень приятное чувство выполненного долга, исходя из ожиданий и амбиций, которые я ставил перед собой в определенные моменты моей жизни".

"Радость была просто огромной. Когда мы, тренеры, побеждаем, это примерно то же самое, как когда отец что-то дарит ребенку. Отец больше радуется, что дарит, чем сын, который принимает подарок. Вот такую радость я чувствовал – за всех, кто находится вокруг меня. И, конечно, раньше на стадионе у Шахтера было огромное количество болельщиков. Если в Донецке Донбасс Арена заполнялась 40 тысячами, то сейчас мы находимся не дома, а это четыре-пять тысяч болельщиков на каждом матче".

"Многие болельщики страдают от того, что не могут быть на наших матчах. Клуб уехал из своего города, но мы можем подарить какую-то радость хотя бы издалека, и это просто фантастическое ощущение. Я уверен, что все мы – очень сильная и крепкая семья, несмотря на то, что сейчас находимся достаточно далеко друг от друга. Ситуация в мире сейчас не дает нам быть вместе", — цитирует Каштру официальный сайт дончан.

Ранее португальский специалист откровенно заявил, что хотел бы однажды поработать со сборной.