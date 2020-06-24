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Дикий рассказал, как лига планирует решить вопрос с оставшимися матчами львовского клуба.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий поделился планами относительно того, как они планируют решить вопрос с матчами Карпат, которые клуб пропустил из-за эпидемии коронавируса.

"Мы планируем в пятницу провести конференцию с клубами второй шестерки и там как раз поднимем вопрос календаря матчей Карпат с учетом ситуации в клубе. Только вчера стало известно, что во второй раз игроки Олимпика сдали отрицательный тест. С организационной точки зрения Карпаты не успеют подготовить игру. У Карпат нет сейчас своего стадиона, они ищут. Следующий тур пройдет согласно календарю, который у нас на сайте", – рассказал Дикий в интервью телеканалу Футбол.

На данный момент львовский клуб находится на дне турнирной таблицы УПЛ, набрав 14 очков после 23 туров.

Ранее сообщалось, что матч Карпаты – Луцк состоится в Луцке.