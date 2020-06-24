Украина

16-летний вратарь дебютировал за Ворсклу и отразил три пенальти в послематчевой серии.

Ворскла стала вторым финалистом Кубка Украины благодаря победе над Мариуполем в серии пенальти. Интересно, что именно в серии пенальти место в воротах доверили 16-летнему голкиперу Павлу Исенко, который не просто дебютировал за Ворсклу, но и парировал три одиннадцатиметровых.

"Главный ли я герой матча? Нет. Вся команда старалась, все вместе шли к финалу. Перед серией пенальти был небольшой мандраж, но он быстро пропал, когда вышел на поле".

"Говорили, что я "вратарь-хищник"? Ну, делиться секретами не буду. Во время первого удара я стал в другой угол, чтобы заманить. Перед тем, когда отразил второй, спросил, куда будет бить Корниенко. А когда пробивал Игнатенко, я ожидал исполнения "паненки".".

"Меня ребята уже подкидывали в раздевалке, очень рад победе. Будем теперь готовиться к матчу за Кубок Украины. Будем стремиться к победе в финале. Отдадим все силы ради этого".

"Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые со мной работали. В том числе и Сергею Долганскому. Это тренер топового уровня", — заявил Исенко в эфире ТК Футбол 1.

Отметим, что в финале Кубка Украины полтавской Ворскле предстоит встретиться с киевским Динамо.