Украина

Рома добыла волевую победу над Сампдорией благодаря дублю Джеко

Подопечные Паулу Фонсеки были в шаге от того, чтобы потерять очки в матче с командой из нижней части таблицы.

Эдин Джеко в моменте с первым голом, Фото ФК Рома

Завершился поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором Роме противостояла Сампдория, пытающаяся сохранить прописку в высшем дивизионе страны. Команда Паулу Фонсеки заведомо считалась фаворитом, однако уже в начале матча Маноло Габбьядини вывел гостей вперед. Игроки Ромы пытались вскрыть оборону соперника вплоть до 64-й минуты, пока Эдин Джеко не вернул равновесие в счете, а позже и вовсе не оформил дубль. Финальный свисток зафиксировал победу римского клуба со счетом 2:1. Рома — Самдория 2:1

Голы: Джеко, 64, 85 — Габбьядини, 11 Рома: Миранте — Бруно Перес (Дзаппакоста, 61), Смоллинг, Ибаньес, Коларов - Диавара (Кристанте, 60), Верету, Пасторе (Пеллегрини, 61) - Карлес Перес (Ундер, 72), Джеко, Мхитарян (Калинич, 85). Сампдория: Аудеро - Берешиньски, Тонелли, Йосида, Ауджелло (Мурру, 81) - Депаоли, Торсбю, Экдаль, Линетти (Рамирес, 70), Янкто (Лерис, 63) - Габбьядини (Бонаццоли, 63). Предупреждения: Мхитарян — Янкто, Берешиньски