Украина

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор полуфинала Кубка Украины.

Ворскла стала вторым финалистом Кубка Украины, обыграв Мариуполь. Двух таймов основного времени оказалось недостаточно для команд, чтобы выявить сильнейшего, поэтому все решалось в послематчевой серии пенальти.

Интересно, что место в воротах Ворсклы на серию пенальти доверили 16-летнему Павлу Исенко, который справился с ударами Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко. Таким образом, в финале Кубка Украины полтавчане встретятся с киевским Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь — Ворскла:

Мариуполь — Ворскла 1:1 (по пен. — 2:3)

Голы: Горбунов, 37 — Кане, 80 (пен.)



Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко — Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).



Ворскла: Резник (Исенко, 119) — Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай — Скляр, Пуцлин — Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане — Степанюк.



Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков — Скляр, Альюн, Пуцлин, Чеснаков.