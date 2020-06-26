Украина

Исполком УАФ снова утвердил решение о переносе матча.

Финальный матч Кубка Украины сезона-2019/20 будет сыгран не во Львове, а в Харькове на ОСК Металлист, сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Во Львове финал не состоится из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в регионе. Ранее по такой же причине решающий поединок перенесли во Львов из Тернополя.

В Тернополе финал Кубка Украины состоится в следующем сезоне.

Финал состоится 8 июля в Харькове. В решающем матче сойдутся Динамо и Ворскла. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры Динамо – Ворскла.