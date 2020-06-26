Украина 26 июня 2020, 16:48 Финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове Исполком УАФ снова утвердил решение о переносе матча. ОСК Металлист, фото ФК Динамо 26 июня 2020, 16:48 Финальный матч Кубка Украины сезона-2019/20 будет сыгран не во Львове, а в Харькове на ОСК Металлист, сообщил официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Во Львове финал не состоится из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в регионе. Ранее по такой же причине решающий поединок перенесли во Львов из Тернополя. В Тернополе финал Кубка Украины состоится в следующем сезоне. Финал состоится 8 июля в Харькове. В решающем матче сойдутся Динамо и Ворскла. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры Динамо – Ворскла. Команды Ворскла Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте