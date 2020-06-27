Украина

Мариуполь может недосчитаться нескольких игроков в следующем матче против Днепра-1.

Мариуполь встретится с СК Днепр-1 в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер мариупольцев Александр Бабич рассказал о кадровой ситуации в своей команде после проигранного по итогам серии пенальти полуфинала Кубка Украины.

"Эмоционально, думаю, мы будем готовы. Понимаем, что после 120-минутного матча в Кубке придется сделать ротацию. Не всех футболистов мы досчитались. Главное сейчас поднять эмоциональное состояние. Ближе к игре будем определяться по составу".

"Травмированные есть. В Кубке мы сделали вынужденные замены. Те же Яворский и Мишнев еще не работают в общей группе. Плюс есть проблемы еще у нескольких футболистов. Ждем. Еще есть время восстановиться", – сказал Бабич в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Мариуполь — Днепр-1 состоится в воскресенье, 28 июня, в 17:00 по киевскому времени.