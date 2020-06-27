Украина

Наставник днепрян поделился ожиданиями от встречи с приазовцами.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказала о подготовке к предстоящему матчу с Мариуполем.

"Эта встреча не станет ключевой в плане распределения мест во второй шестерке, но будет важной. Мариуполь – наш ближайший преследователь и клуб, который ставит своей целью играть в плей-офф чемпионата, поэтому встреча будет важной для обеих команд.

Однако, учитывая тот факт, что все команды во второй шестерке примерно одного уровня, борьба за самые высокие места в ней продолжится и после этого матча.

Мы не экспериментируем с составом. Просто сейчас мы входим в ту фазу чемпионата, когда будет много матчей, поэтому нам надо правильно распределять нагрузки.

Мы не можем после двухмесячной паузы играть одним составом, поэтому нам нужно, чтобы вся обойма игроков, а это 16-20 футболистов, была готова выйти и помочь команде", – рассказал Михайленко в интервью официальному сайту клуба.



Матч Мариуполь – Днепр-1 состоится в воскресенье, 28 июня, и начнется в 17:00.