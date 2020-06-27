Украина

Игрок "олимпийцев" рассказал о подготовке команды.

Защитник Олимпика Иван Зотько поделился своим мнением о предстоящем поединке с Ворсклой в 28-м туре УПЛ.

"Вынужденная пауза, связанная с этой путаницей с тестированием, честно говоря, всех расстроила. Все же мы набрали хорошую форму. Наконец, удалось добыть победу и нам хотелось закрепить успех в игре с Карпатами. Был хороший настрой, правильные эмоции. Я не сомневаюсь, что, если бы игра в Луцке состоялась, мы бы добыли три очка.

Я уже не говорю о том, что чувствуют ребята, которые стали жертвами этой ошибки и выпали из тренировочного процесса. С другой стороны, мы отдохнули, побыли дома. Сейчас вновь возобновили тренировки. Подготовка была немного сдвинута, но наш тренерский штаб ее адаптировал, и мы получили необходимую информацию и нагрузку.

В составе Ворсклы есть индивидуально сильные футболисты. В последних матчах особенно выделяется Кане: скоростной, техничный парень, очень настырный в атаке. В целом полтавчане хороши в наступательных действиях, они играют в быстрый футбол.

Соперник провел тяжелый полуфинальный поединок в Мариуполе, но не думаю, что это как-то скажется на их состоянии в воскресенье. Лучше играть по 3 матча в неделю, чем пропускать тур и выпадать из игрового тонуса. Тренировки не дают той динамики и необходимой психологической нагрузки.

Наша сила – характер. С первых и до последних минут мы должны биться друг за друга на поле. Во второй шестерке все команды равны. Здесь любой команде по силам обыграть своего соперника. Будет интересно.

Если мы выйдем в плей-офф, там все сложиться удачно, и мы попадем в Лигу Европы, то 100% набью себе еще одно тату. Но я не забегаю так далеко. Нужно максимально концентрироваться на следующем матче и тренировочном процессе", – рассказал Зотько в интервью официальному сайту клуба.

Матч Ворскла – Олимпик состоится в Полтаве в воскресенье, 28 июня, и начнется в 19:30.