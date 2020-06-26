Украина

Игроки донецкой команды могут приступить к тренировочному процессу.

На прошлой неделе Олимпик сдал тест на коронавирус, в результате чего у троих игроков был положительный результат.

Сначала Олимпик повторно сдал тест в одной лаборатории и, чтобы окончательно убедиться – в другой.

Последний тест показал отрицательный результат, сообщил официальный Telegram-канал "олимпийцев".

В клубе нет зараженных и команда готова отправиться на матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, где сыграет против полтавской Ворсклы.