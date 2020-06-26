Игроки донецкой команды могут приступить к тренировочному процессу.
Фото: ФК Олимпик
26 июня 2020, 19:59
На прошлой неделе Олимпик сдал тест на коронавирус, в результате чего у троих игроков был положительный результат.
Сначала Олимпик повторно сдал тест в одной лаборатории и, чтобы окончательно убедиться – в другой.
Последний тест показал отрицательный результат, сообщил официальный Telegram-канал "олимпийцев".
В клубе нет зараженных и команда готова отправиться на матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, где сыграет против полтавской Ворсклы.