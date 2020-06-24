Украина

Донецкий клуб остался недоволен слухами о связи с криминальным авторитетом.

Владелец Олимпика Владислав Гельзин заявил о намерении выкупить стадион Черноморец и перевезти Олимпик в Одессу. Некоторые СМИ сообщали, что его партнером станет Руслан Цаплаков — близкий друг покойного сына Януковича.

Тем не менее, донецкий клуб опроверг подобную информацию в комментарии Football.ua.

"Я не перестаю удивляться, читая иногда, что пишут в прессе. Некоторые наши спортивные ресурсы понемногу превращаются в развлекательные интернет-платформы, откровенную "желтуху", которые, в погоне за просмотрами и комментариями, упускают главное мерило журналистики – освещать и говорить правду.

Меня поражает, что некоторые уважаемые ресурсы это подхватили и запостили у себя. Для чего? Для просмотров? Для пиара? Никакой Цыплаков никакого отношения к проекту по Одессе не имеет. Более того, ни я, ни президент не имеем никаких контактов с этим человеком и даже не знаем, где он сейчас находится. Наши пути с ним разошлись в далеком 2013 году.

Имя партнера вы обязательно узнаете. Наберитесь терпения!", — заявил Алексей Антонов.

Напомним, что ранее Гельзин прокомментировал планы приобрести стадион Черноморец.