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Наставник Ворсклы также высказался о следующем матче против Олимпика.

Ворскла встретится с Олимпиком в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов поделился ожиданиями от этого противостояния.

"На игру с Олимпиком у нас будут перестановки в составе. У нас четыре человека травмировалось после матча в Кубке. Играли 120 минут, отдали все силы. У кого-то микроповреждения, кто-то из-за желтых карточек будет пропускать. У нас будут играть и футболисты из резерва, дадим им шанс. Нам трудно будет настроиться. Но игра дома – будем стараться".

16-летний голкипер Павел Исенко стал героем полуфинала Кубка Украины против Мариуполя, когда отразил три пенальти в послематчевой серии и вывел в Ворсклу в заключительный этап турнира. Максимов рассказал, когда талантливый вратарь вновь появится на поле.

"Доказал – играешь дальше. Не доказал... Если в финале Кубка снова будет серия пенальти – он выйдет и будет выполнять свою работу", — заявил Юрий Максимов в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Ворскла — Олимпик состоится в воскресенье, 28 июня, в 19:30 по киевскому времени.